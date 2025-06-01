شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كيجو: نهدى لقب سوبر السلة لجمهور الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصطفى مكاوى كيجو، لاعب فريق سلة الأهلي ، أن الموسم كام طويل وصعب على مستوى المباريات التى خاضها الفريق، بالإضافة إلى أن الظروف التى مر بها الفريق لم تكن الأفضل.

وقال كيجو فى تصريحات لقتاة اون سبورت عقب تتويج فريقه بلقب سوبر السلة على حساب الاتحاد السكندرى، إن لاعبى الأهلى كان على قلب رجل واحد وفى النهاية فاز الفريق.

واضاف كيجو، "نهدى لقب الدورى للجماهير بعد الإخفاق الموسم الماضى، لكن نجحنا فى تعويض ذلك وتم الفوز على الاتحاد فى المباراة الأخيرة".

وكشف لاعب الأهلى أن المباريات الخمسة أمام الاتحاد السكندرى كانت صعبة ، ومن قبلها أيضا 5 مباريات أمام الزمالك ، وكل هذا فى فترة زمنية قليلة، حتى توج الأهلي باللقب وصالحنا الجماهير.