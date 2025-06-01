شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رسمياً إنهاء أزمة مستحقات ياسر حمد لرفع إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي سدد اليوم، الأحد، مستحقات الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق السابق، والمقدرة بحوالي مليون و700 ألف جنيه، والتى تسببت فى ايقاف القيد.

وأضاف عضو المجلس، أنه سيتم إخطار "فيفا" بسداد مستحقات ياسر حمد للحصول على الإخطار النهائي من "فيفا" بـ رفع عقوبة إيقاف القيد، حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة عند فتح باب القيد.

وكان الزمالك سبق ونجح من قبل في سداد مستحقات كل من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق والمقدرة بحوالي مليون يورو، بجانب سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق والتي كانت مقدرة بحوالي 983 ألف دولار.