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انطلاق مباراة بيراميدز وصن داونز فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا

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انطلاق مباراة بيراميدز وصن داونز فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة بيراميدز ضد صن داونز، التي تجمعهما باستاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 1 – 1.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق.

وجاء تشكيل صن داونز كالتالى: حراسة المرمى: ويليامز، خط الدفاع: ليبوسا ، كيكانا، موداو، موديبا، خط الوسط: موكوينا، أليندي، أدامز، خط الهجوم: ريبيرو، ماثيوس، راينرس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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