شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب يحضر توقيع شراكة بين الأهلي والمتحدة.. ويدعم بيراميدز بنهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على حضور مراسم توقيع عقد الشراكة الاستراتيجية بين النادي الأهلي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي أقيم مساء اليوم فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم منظومة كرة القدم وتطوير آليات التعاون بين الأندية والجهات الإعلامية، وهو ما أكد عليه دياب خلال مشاركته في الحدث، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الشركات الوطنية في دعم الأندية المصرية ورفع مستوى التنافسية على المستويين المحلي والقاري.

وتوجه دياب بعدها مباشرة بعد انتهاء الفعالية إلى استاد الدفاع الجوي لحضور المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تجمع بين بيراميدز المصري وصن داونز الجنوب أفريقي.

ويأتي هذا الحضور المزدوج في إطار حرص دياب على مساندة جميع الأندية المصرية دون استثناء، وتأكيده على أهمية الوقوف خلف ممثلي الكرة المصرية في كافة المحافل والبطولات.

ويخوض بيراميدز مباراة صن داونز فى الثامنة مساء اليوم الأحد فى إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا، ما يعزز فرص الفريق السماوى فى حسم اللقب القاري الاول فى تاريخه.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة صن داونز كالتالي: "في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، وفي الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي، وخط الهجوم: فيستون ماييلي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق.

في المقابل ضم تشكيل صن داونز لمواجهة بيراميدز كل من: "في حراسة المرمى: رونوين ويليامز، ورباعي الدفاع خوليسو موداو – موسى ليبوسا – غرانت كيكانا – أوبري مودييبا، وفي خط الوسط: مارسيلو أليندي – تيبوهو موكوينا – جايدن آدامز، والهجوم ثيمبا زواني – لوكاس ريبيرو – إكرام راينرز".

يحتاج بيراميدز للانتصار بفارق هدف وحيد من أجل ضمان حسم لقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-25 لصالحه، أما سيناريو التعادل فيشمل 3 نتائج، النتيجة الأولى هي تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا حال انتهاء نتيجة مباراة الإياب بالتعادل السلبي، مستفيدًا من أفضلية قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الديار في حال التعادل في النتيجة.

ولكن حال تعادل بيراميدز وصن داونز بنتيجة 1-1، سيلجأ الفريقان ركلات الترجيح لحسم بطل أفريقيا، بينما تُحرم جميع نتائج التعادل بأكثر من هدف أي 2-2 أو 3-3 نادى بيراميدز من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.