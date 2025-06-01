الامارات | مانشستر يونايتد يتعاقد مع البرازيلي كونيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع مانشستر يونايتد الإنكليزي وصيف الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" عقدا مع المهاجم البرازيلي ماتيوش كونيا قادما من ولفرهامبتون، في صفقة بلغت قيمتها 62.5 مليون جنيه إسترليني (83 مليون دولار)، بحسب تقارير صحافية اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يستمر كونيا في صفوف "الشياطين الحمر" لخمسة أعوام، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وجاء في بيان ليونايتد "توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع ولفرهامبتون للتعاقد مع ماتيوش كونيا. يتطلع الجميع في مانشستر يونايتد للترحيب بكونيا في أولد ترافورد".

وكان اللاعب البالغ 26 عاما في مانشستر خلال عطلة نهاية الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة التي لا تزال خاضعة للحصول على تأشيرة وتسجيل رسمي.

خاض كونيا 13 مباراة دولية مع منتخب البرازيل وسجل 18 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم مع ولفرهامبتون، كما نال جائزة أفضل لاعب في الفريق.

وأنهى المهاجم البرازيلي مسيرته مع ولفرهامبتون بـ33 هدفا في 92 مباراة في جميع المسابقات، منذ انضمامه من أتلتيكو مدريد الإسباني في كانون الثاني/يناير 2023.

وفعّل مانشستر يونايتد بند الشرط الجزائي في عقد كونيا مع ولفرهامبتون ليكون أول صفقة يبرمها المدرب البرتغالي روبن أموريم في سوق الانتقالات الصيفية.

وكان فريق أموريم خسر نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام، لينهي موسما مخيبا حلّ فيه في المركز الخامس عشر في الدوري، وهو أسوأ مركز يحققه النادي منذ موسم 1973-1974.