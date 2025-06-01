الامارات | صحف إيطاليا بعد نهائي دوري أبطال أوروبا: "إنتر الذليل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يتعجل مشجعو إنتر ميلان في قراءة الصحف الإيطالية الصادرة اليوم الأحد، والتي ركزت جميعها على الخسارة المذلة التي تعرض لها الفريق أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس السبت في ميونيخ.

ولم تترك الخسارة 5-صفر، وهي نتيجة قياسية في نهائي دوري أبطال أوروبا، أي مجال للجدل بشأن تفوق مدرب المدرب لويس إنريكي على فريق المدرب سيموني إنزاجي من البداية وحتى النهاية.

وجاء في الصفحة الأولى لصحيفة كورييري ديلا سيرا "إنتر ذليل" وأضافت أن الفريق لم يذهب في الأساس إلى المباراة في "نهائي بلا قصة" بعد أن تقدم سان جيرمان بهدفين بعد مرور 20 دقيقة.

واختارت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت عنوانا بسيطا ولكن مؤثرا وقالت "ليس بهذه الطريقة"، والذي وصف بدقة أداء إنتر في النهائي وأن الفريق الذي أراد بوضوح تحقيق الفوز أكثر من منافسه حقق انتصارا مقنعا.

كما ذكرت أيضا أن إنتر لم يكن موجودا في المباراة، وداخل الصحيفة كانت هناك عناوين مثل "إنتر مغلوب على أمره" و"إنتر مهان".

وفي تقييم الصحيفة للاعبي باريس سان جيرمان، حصل الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق الفرنسي على أقل درجة لسبب بسيط هو أنه "لو لعب باريس سان جيرمان بدون حارس مرمى لانتصر على أي حال".

بينما حصل لويس إنريكي على 10 درجات بسبب التخطيط المثالي للمباراة، بينما حصل إنزاجي على ثلاث درجات بسبب ما قيل إنه عدم فهمه الكامل لطريقة لعب باريس سان جيرمان و"اختياره المحرج للتغييرات".

كان الإنتر يأمل في تحقيق نتيجة أفضل من هزيمته 1-صفر أمام مانشستر سيتي في نهائي إسطنبول قبل عامين، ولكنه بدلا من ذلك تلقى خسارة من النوع الذي سيستغرق وقتا أطول للتعافي منه.

أما بالنسبة لباريس سان جيرمان، فبعد موسم فاز فيه بكل الألقاب التي نافس عليها، كان طموحه الحقيقي هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، وقد حقق ذلك في ميونيخ بأسلوبه الخاص.

في فرنسا، نشرت صحيفة ليكيب عنوانا لن يختلف عليه أي مشجع لباريس سان جيرمان "هذه هي الجنة"، ولكن بالنسبة لإنتر كانت العناوين الرئيسية تتحدث عن ليلة عصيبة في ميونيخ حيث أنهى الفريق الإيطالي الموسم دون أي لقب.

احتل إنتر أيضا المركز الثاني خلف نابولي في الدوري الإيطالي وخسر لقبه بفارق نقطة واحدة.