شكرا لقرائتكم خبر عن هدف إمام عاشور أمام فاركو يحصد جائزة الأفضل فى المرحلة النهائية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة الأندية المحترفة اختيارهدف إمام عاشور فى مرمى فاركوالأفضل فى الجولة الـ8 من المرحلة النهائية بدورى نايل الذى اختتم أمس، وحسمه الأهلى أمام فاركو.

و نشرت رابطة الأندية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" هدف عاشور وعلقت: "التعاون الأهلاوي بين إمام والشحات الأفضل فى الجولة الـ8 من المرحلة النهائية".

فاز إمام عاشور لاعب الأهلى بلقب هداف بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 13 هدف عقب انتهاء منافسات الدوري المصري، عقب خوض مباراة الزمالك وفاركو اليوم السبت في ختام الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

وسجل إمام عاشور الهدف رقم 13 في شباك فاركو يوم الأربعاء الماضي في المباراة التي فاز فيها بسداسية نظيفة وحصد اللقب رقم 45 في تاريخه متقدما علي أسامة فيصل الوصيف برصيد 12 هدفا و ناصر منسي 11 هدفا.