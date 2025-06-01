شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يظهر فى مران الأهلي اليوم وبن رمضان يشارك بعد 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

يظهر محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي الجديد في مران الفريق للمرة الأولى اليوم، الأحد، فيما سيُشارك التونسي محمد علي بن رمضان في مران الغد للمرة الأولى.

وتعاقد الأهلي مع محمود حسن تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم المقبل بعد انتهاء تجربته مع الريان القطري، الذي لعب له موسماً على سبيل الإعارة من نادي طرابزون التركي، فيما تعاقد الأهلي مع التونسي محمد علي بن رمضان لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي فرينكفاروزي المجري.

الأهلي يبدأ الاستعداد لكأس العالم للأندية بقيادة ريفيرو قبل السفر إلى أمريكا الأربعاء

وبدأ الأهلي أمس، السبت، الاستعداد لبطولة كأس العالم للأندية حيث تدرب الفريق في السادسة مساءً تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد ريفيرو للمرة الإولى عقب تنصيبه بشكل رسمي مساء الخميس لمدة عامين.



ويواصل الأهلي تدريباته اليوم في السادسة مساءً، ثم سيخوض مراناً غداً على فترتين على أن يتدرب مرة واحدة يوم الثلاثاء قبل أن يحصل على راحة الأربعاء، وهو نفس يوم السفر إلى أمريكا.



ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام فريق باتشوكا يوم 8 يونيو الجاري استعداداً لهذه البطولة العالمية.