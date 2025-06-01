شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى اتحاد الكرة للإبقاء على الـ5 أجانب فى قوائم الأندية ورفض الزيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه مجلس إدارة اتحاد الكرة للإبقاء على الـ5 أجانب فى قوائم الأندية فى الموسم الكروى الجديد 2025 - 2026 ، ورفض فكرة زيادة العدد إلى 6 أجانب بناءً على طلب الأندية.

وأوصت اللجنة الفنية باتحاد الكرة، برئاسة حسن شحاتة، برفض زيادة الأجانب فى الدورى حفاظا على مصلحة المنتخبات الوطنية.

ويبدأ اليوم الأحد القيد الاستثنائي للنادي الأهلي نظرا لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه أمس برئاسة هاني أبو ريدة بفتح القيد استعدادا لكأس العالم.

ومن المقرر أن تبدأ فترة القيد الاستثنائية اليوم الأحد 1 يونيو وتستمر حتى 10 من الشهر نفسه، وذلك وفقاً للحد الأقصى المعتمد فى لوائح البطولة، ويكون عدد اللاعبين الأجانب بينهم وفقاً لقواعد الاتحاد الدولي للأندية المشاركة فيها.

كما تضمن القرار أن يعود النادي الأهلي لقواعد القيد المحلية فور انتهاء مشاركته فى البطولة.