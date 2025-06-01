شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستهدف 4 ملايين دولار أمام صن داونز بنهائى أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يسعى فريق بيراميدز إلى كتابة التاريخ ووضع اسمه في سجلاته حين يستضيف مساء اليوم الأحد باستاد الدفاع الجوي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي فى إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بحثا عن أول لقب قاري منذ تأسيسه عام 2008. وحال فوز بيراميدز باللقب الأفريقى سيحصل على جائزة مالية 4 ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 2 مليون دولار، مثلما أعلن الاتحاد الأفريقى الكاف.

ويتولى إدارة مباراة الإياب بين بيراميدز وصن داونز الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.

وتعد مباراة اليوم المواجهة الثامنة التي تجمع بيراميدز بأندية جنوب أفريقيا، حيث سبق أن واجه 3 أندية من جنوب أفريقيا من قبل في 7 لقاءات، نجح في الفوز في مباراة وخسر مباراتين وتعادل في 4 مواجهات.

يخوض بيراميدز نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح خامس فريق مصري يبلغ النهائي بعد الإسماعيلي، وغزل المحلة، والأهلي، والزمالك.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.