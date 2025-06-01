شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يتفوق على بيراميدز فى القيمة التسويقية قبل نهائى أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق بيراميدز نظيره صن داونز، في الثامنة مساء اليوم، الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في مباراة يتنافس فيها الفريقان على حصد اللقب، لا سيما أن حظوظ الفريق السماوي أصبحت أكبر بعد تسجيل هدف التعادل في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا في الوقت القاتل، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1، ما يجعل بيراميدز أمام فرصة ذهبية للتتويج بدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه. ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً، يليه الزمالك، بالإضافة إلى الإسماعيلي كأول فريق عربي يتوَّج بالبطولة.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق صن داونز 35.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 19.98 مليون يورو.

ويتولى إدارة مباراة الاياب بين بيراميدز وصن داونز الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز أكثر من 19 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ليكون رابع أعلى نادٍ أفريقي من حيث القيمة.

ونجح بيراميدز فى تحقيق أول ألقابه بحصد كأس مصر، بجانب بلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية واحتلال المركز الثاني في الدوري المصري لثلاثة مواسم متتالية.

ويُراهن بيراميدز على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا. كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.