شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 25 مدرباً ضحايا الإيجبشيان ليج فى موسم استثنائى والان مع تفاصيل الخبر

عصفت رياح التغيير الفني بالعديد من مدربي الدوري المصري في موسمه الاستثنائي، وبدأ التغيير الفني مع نادي إنبي والذي قام بشكل مفاجئ بتوجيه الشكر لمدربه السابق سيد ياسين وتعيين محمد إسماعيل بدلا منه في الأسابيع الأولى من البطولة، ومن بعده بدأت حركة التغيير لتطال 25 مدرباً، بينما تعد أندية مودرن سبورت والزمالك وغزل المحلة والاتحاد السكندري، الأكثر على صعيد تغيير المدربين، حيث أطاح كل فريق منهم بمدربين وتم تعيين مدرب ثالث لاستكمال المهمة.

وجاءت قائمة ضحايا الإيجبشيان ليج من المدربين كالتالي:

1- إنبي: سيد ياسين، محمد إسماعيل

2- مودرن سبورت: طلعت يوسف، فرانك دوما

3- غزل المحلة: أحمد عيد عبد الملك، شوقي غريب، بابا فاسيليو، محمد عودة

4- الزمالك: جوزيه جوميز، كريستيان جروس، جوزية بيسيرو

5- الإسماعيلي: حمد إبراهيم، عماد سليمان

6- المصري: علي ماهر، أنيس بوجلبان، ميمي عبد الرازق

7- سيراميكا: أيمن الرمادي

8- الاتحاد السكندري: بابا فاسيليو، طلعت يوسف

9- زد: مجدي عبد العاطي

10- الأهلي: مارسيل كولر، عماد النحاس

11- حرس الحدود: محمد يوسف

12- طلائع الجيش: عبد الحميد بسيوني

13- سموحة: أحمد سامي.