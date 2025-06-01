شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب على فترتين غداً.. تعرف على برنامج الفريق قبل رحلة أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

قرر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني الجديد للأهلي، إقامة مران الفريق غداً، الإثنين، على فترتين صباحاً ومساءً، ضمن البرنامج الفني والبدني الذي وضعه المدرب الإسباني للفريق قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وبدأ الأهلي أمس، السبت، الاستعداد لبطولة كأس العالم للأندية حيث تدرب الفريق في السادسة مساءً تحت قيادة مدربه الأسباني الجديد ريبيرو للمرة الإولى عقب تنصيبه بشكل رسمي مساء الخميس لمدة عامين.



ويواصل الأهلي تدريباته اليوم في السادسة مساءً ثم سيخوض مران غداً على فترتين على أن يتدرب مرة واحدة يوم الثلاثاء قبل أن يحصل على راحة يوم الأربعاء وهو نفس يوم السفر إلى أمريكا.



ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام فريق باتشوكا يوم 8 يونيو المقبل استعداداً لهذه البطولة العالمية.