شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح الرمادي حرية حسم مصير مشاركة زيزو فى نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

منح مسئولو نادى الزمالك أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حرية تحديد مصير أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض من المشاركة في مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، المقرر لها 5 يونيو.

وترك مسئولو القلعة البيضاء ملف "زيزو" بأكمله للرمادي، إذا ما أراد الدفع باللاعب أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر، رغم أن اللاعب يؤدى برنامجاً تدريبياً فردياً الفترة الحالية ولم يشارك في أي مباراة بعد التزامه بالمران في النادي.

توتر في الزمالك بسبب صفقة زيزو.. والأهلي يقترب من إعلان التعاقد رسميًا بعد نهائي الكأس

وتوترت علاقة زيزو بالزمالك بعدما نما إلى مسامع الإدارة البيضاء أنباء توقيع اللاعب للأهلي، وتم إحالة اللاعب للتحقيق وغاب عن مباريات الفريق الأخيرة، وإن كان اللاعب قد خاض تدريبات تأهيلية في مقر نادي الزمالك بميت عقبة.

واقترب النادي الأهلي من الإعلان عن صفقة أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الذي ينتهي عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، وحصل الأهلي على توقيعه لمدة أربعة مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

الأهلي يُنهي صفقة زيزو ويؤجل الإعلان الرسمي لما بعد نهائي كأس مصر

وأنهى الأهلي جميع إجراءات ضم زيزو في صفقة انتقال حر، كما أنهى مسئولو القلعة الحمراء إجراءات سفر اللاعب إلى أمريكا للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل.

وينتهي الموسم المحلي بنهاية بطولة كأس مصر التي سيُسدل الستار عليها يوم 5 يونيو المقبل، حيث تقام المباراة النهائية للبطولة بين الزمالك وبيراميدز.

ولن يتمكن الأهلي من إعلان صفقة زيزو قبل نهائي كأس مصر حسب لوائح اتحاد الكرة، لذا سينتظر الأهلي انتهاء نهائي الكأس على أن يعلن ضم اللاعب بشكل رسمي في اليوم التالي للمباراة، والذي سيوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.