شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل الأندية المصرية أمام الجنوب أفريقية قبل نهائى بيراميدز وصن داونز؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز نظيره صن داونز، فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في مباراة يتنافس فيها الفريقان على حصد اللقب.

تاريخيًا، ستكون هذه خامس مباراة نهائية في دوري أبطال أفريقيا تجمع بين أندية مصرية وجنوب أفريقية، فازت الأندية المصرية بثلاث من النهائيات الأربع السابقة (الأهلي وصنداونز، الأهلي وأورلاندو، الأهلي وكايزر تشيفز، والزمالك وصنداونز).

- فازت الأندية المصرية بجميع مبارياتها الثلاث السابقة على أرضها ضد فرق جنوب أفريقية في نهائيات دوري أبطال أفريقيا (الأهلي ضد صنداونز 2001، الأهلي ضد أورلاندو بايرتس 2013، والزمالك أمام صنداونز 2016 فاز بنتيجة 1-0 ولكن خسر اللقب).

- بشكل عام، تواجهت الأندية المصرية والجنوب أفريقية في ثماني مباريات نهائية (بما في ذلك النهائيات التي تُقام من مباراتين)، حيث حققت مصر أربع انتصارات، مقابل فوز واحد لجنوب أفريقيا، وثلاث مباريات انتهت بالتعادل.

ويتولى إدارة مباراة الاياب بين بيراميدز وصن داونز الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز أكثر من 19 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ليكون رابع أعلى نادٍ أفريقي من حيث القيمة.

ونجح بيراميدز فى تحقيق أول ألقابه بحصد كأس مصر، بجانب بلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية واحتلال المركز الثاني في الدوري المصري لثلاثة مواسم متتالية.

ويُراهن بيراميدز على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا. كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.