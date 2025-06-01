شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مهمة بين الأهلي وريبيرو قبل كأس العالم للأندية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

عقد الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني الجديد للأهلي، جلسة خاصة مع مسئولى النادي خلال الساعات الماضية؛ ناقش خلالها بعض الأمور الخاصة بالفريق، وفي مقدمتها قائمة الأهلي فى كأس العالم للأندية.

وأكد المدرب الإسباني أنه يرغب فى سفر اللاعبين الذين سيكون لهم دور مع الفريق، رافضاً فكرة سفر أي لاعب من أجل تكريمه فقط، أو التواجد دون أن يكون له بصمة مع الفريق.

وأوضح ريبيرو لإدارة الأهلي أنه يرغب فى تقييم اللاعبين بشكل دقيق وجيد، لذا ليس منطقياً أن يتواجد لاعبون فى رحلة أمريكا سيرحلون عن النادى بعد العودة من كأس العالم للأندية.

ويحق لكل نادٍ قيد 26 لاعباً قبل كل مباراة في كأس العالم للأندية بـ24 ساعة، حسب لائحة البطولة التى أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويسافر الأهلى إلى أمريكا الأربعاء المقبل لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبلين.

ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام فريق باتشوكا يوم 8 يونيو الجاري استعداداً لهذه البطولة العالمية.

وبدأ الأهلي تدريباته أمس، السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ‏حيث قاد الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني الجديد، مرانه الأول برفقة طاقمه المعاون، حيث عقد محاضرة للاعبين للحديث عن المرحلة ‏القادمة، ومناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمشاركة بقوة في المونديال.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة تحت إشراف ميجيل بيبيير المعد البدني، بينما قاد خوان خوسيه مرانًا قويًّا لحراس المرمى، قبل أن ‏يؤدي الجميع فقرات خططية متنوعة.‏

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة عقب الفوز على فاركو بسداسية نظيفة، وحسم لقب بطولة الدوري ‏الممتاز للمرة الـ45 فى تاريخ النادي.‏