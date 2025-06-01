شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار رويز يطبق بند الـ45 عاماً على الحكام ويرفض الاستثناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أوسكار رويز ، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، على تطبيق بند الـ45 عاماً على الحكام فى الموسم الجديد، حيث لن يعتمد على الحكام الذين تخطوا حاجز الـ45 عاما، ورفض رويز فكرة الاستثناء والتجديد ليستمر بعض الحكام إلى 46 أو 47 عاما.

واتفق اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة ، مع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية على تجديد عقده موسما واحدا ليستمر فى رئاسة اللجنة فى الموسم المقبل 2025 - 2026.

وكان رويز وقع عقداً مع اتحاد الكرة لمدة 3 أشهر، وبعد انتهائه فاتح اتحاد الكرة الخواجة فى التجديد وتم الاتفاق على التجديد موسما واحدا ليستمر رويز فى إدارة اللجنة.

فى السياق ذاته، وافق اتحاد الكرة على سفر أوسكار رويز ، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، إلى كولومبيا ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل، للانضمام إلى فريق إدارة الحكام التابعة بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لبدء التحضير لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة فى الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.

وأكد أوسكار لاتحاد الكرة أنه ضمن فريق محاضرى الحكام الرئيسيين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم وأحد المعاونين للسويسري ماسيمو بوساكا مدير إدارة التحكيم بالفيفا، وسيتواجد رويز خلال الفترة المقبلة في الولايات المتحدة للمشاركة في تحضيرات بطولة كأس العالم للأندية، والمشاركة في الإشراف على معسكر الحكام المختارين لإدارة مباريات البطولة.