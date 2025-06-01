شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف كواليس اختيار حلمى طولان لقيادة منتخب مصر فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اتحاد الكرة كواليس تعيين حلمى طولان مديرا فنيا لمنتخب مصر فى كأس العرب، وقال مسئولو اتحاد الكرة إن اعتماد مجلس الإدارة لتوصية اللجنة الفنية باختيار حلمى طولان مديراً فنياً للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب جاء كحل عاجل يتطلب خبرة فنية للتعامل معه نظراً لتلاحم بطولتي كأس العرب في قطر والأمم الأفريقية في المغرب.



وفضّل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن المدير الفني التركيز في المهمة الأساسية بالمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، فيما لم يتمكن الاتحاد المصري من الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس العرب استناداً إلى دور مصر وتاريخها الكبير عربياً.



ووقع اختيار اتحاد كرة القدم على حلمي طولان لخبرته الطويلة لهذه المهمة العاجلة في كأس العرب بما يحمله من سجلٍ حافلٍ كلاعب ومدرب على مستوى ناديه الزمالك والمنتخبات الوطنية ، حيث حصد مع الزمالك ثلاث بطولات فى مسيرته كلاعب، فتوج بالدورى الممتاز، ولقبين كأس مصر.



فى الإدارة الفنية للمنتخبات، تولى حلمى طولان تدريب منتخب مصر الأولمبى والشباب دون 17 و19 عاما.



على صعيد الأندية، تولى حلمى طولان الإدارة الفنية للزمالك فى مباراة واحدة موسم 1999-2000، وكانت أمام القناة وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 4-1.

بعد ذلك تعاقد الزمالك مع الألماني أوتوفيستر، وحل طولان معه مدربا عاما.



نجح طولان فى مساعدة أوتو فيستر منذ يوليو 1999 وحتى أبريل 2002 في تحقيق العديد من البطولات ، أبرزها درع الدورى الممتاز موسم 2000-2001 ، وكأس السوبر المصري على حساب غزل المحلة في 2001، ونال بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس موسم 2000 على حساب كانون ياويندي .

فى 7 يوليو 2013 تولى حلمى طولان منصب المدير الفني لنادي الزمالك خلفاً للمدرب البرازيلي جورفان فييرا، ونجح في قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر.



تولى تدريب العديد من الأندية المصرية أبرزها حرس الحدود والمصرية للاتصالات والنادي المصري واتحاد الشرطة و طلائع الجيش وانبى وسيراميكا .