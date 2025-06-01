شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب: أفريقيا يا بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية والأفريقية مواجهة بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي في نهائي دورى أبطال افريقيا، ويسعى فيها ممثل مصر لتحقيق الحلم الكبير والتتويج بالبطولة الأغلى في القارة السمرة.

لا يختلف اثنان على قوة بيراميدز ونجاحه في تقديم موسم استثنائى استطاع خلاله في الوصول لقمة كل المسابقات التي شارك فيها بجدارة ومستوى قوى ، حيث تصدر جدول بطولة الدورى لعدد كبير من الجولات قبل استفاقة الاهلى الأخيرة وحسمه للقب بعيدا عن قصة نقاط القمة، ووصل لنهائى كاس مصر ويواجه الزمالك يوم 5 يونيو ، ونجح السماوى في الوصول لنهائى أبطال أفريقيا بعد الاطاجة بفرق كبيرة من طريقه على رأسها الجيش الملكى المغربى وأورلاندو بيرتس الجنوب أفريقي وواجه في النهائي صن داونز القوى بعد تغلبه على الاهلى حامل اللقب واستطاع التعادل الايجابى في ملعبه والليلة على موعد مع حلم حقيقى في متناول لاعبيه.

بيراميدز يمتلك تشكيلة لاعبين وبدلاء هي الأقوى مقارنة بصن داونز والذى يراهن مدربه على تكرار سيناريو الأهلى في نصف النهائي، ولكن الكرواتي يورتشيتش مدرب بيراميدز يؤكد ثقته في لاعبيه ويدعمه وجود بدلاء أقوياء في كل الخطوط قادرين على حسم الأمور في اى وقت .

ويحتاج بيراميدز الدعم الجماهيرى في مواجهة الليلة لأنه سيكون مؤثرا جدا على تحفيز لاعبيه ومنحهم الثقة في الملعب، مع الاتفاق على أن السماوى فريق يضم بين صفوفه ما لايقل عن 15 لاعبا دوليا في منتخبات بلادهم، وهو ما يعنى خبرات مهمة في مثل هذه المواجهات التي تريد معرفة طريق البطولة وخلال الموسم الماضى نجح بيراميدز في حصد أول بطولة في تاريخه واليوم سيكون الموعد مع اول بطولة قارية لفريق يمتلك كل أدوات وعوامل التتويج بالبطولات.