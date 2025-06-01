شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لاعبا يتنافسون على ميداليات بطولة العالم للكاراتيه بالمغرب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الأحد فعاليات اليوم الثالث من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه والتي تقام بالمغرب فى الفترة من 28 مايو وحتى 2 يونيو الجاري.

وينافس على الميداليات البرونزية فئة " الكاتا " كل من آيه هشام أمام بطلة ايطاليا ، وفي وزن- 55 كجم .. أحلام يوسف × بطلة اليابان ، وزن - 61 كجم .. رحمة طلبة أمام بطلة فرنسا ، وزن - 61 كجم .. نورسين علي أمام بطلة سويسرا ، وزن - 68 كجم .. فريال عبد العزيز أمام بطلة اليابان.

وفي منافسات الرجال يدخل كلا من زياد على وزن 60كجم المنافسة أمام بطل أذربيجان ، وزن - 67 كجم .. علي الصاوي امام بطل أذربيجان ، وأخيرا وزن - 84 كجم .. يوسف بدوي ضد بطل ايطاليا.

فيما ينافس على الميداليتين الذهبية والفضية كلا من ،عبدالله ممدوح أمام بطل بلجيكا وزن - 75 كجم ، وفي وزن - 68 كجم .. هدير هندي أمام بطلة فرنسا ، وفي وزن + 84 كجم .. طه طارق أمام بطل ايطاليا.

من جانبه أكد محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه على تواصله الدائم مع جميع أفراد البعثة في المغرب لتقديم الدعم الدائم للاعبي المنتخب ، وتذليل أي عقبات من الممكن أن تواجههم.



وحرص الدهراوي على الحديث مع اللاعبين هاتفيا للشد من أزرهم وتحقيق أعلى النتائج في البطولة كعادة لاعبي الكاراتيه فهم دائما على قدر المسئولية لإعلاء اسم مصر في المحافل الدولية .

وتعتبر بطولة الدوري العالمي للكاراتيه واحدة من أقوى البطولات على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعباً في التصنيف الدولي بكل وزن، كما تساعد فى حصد نقاطا مؤثرة في التصنيف العالمي، وتعزيز فرص التأهل لبطولة العالم للكبار 2025

وسيطرت مصر على ميداليات البطولة فى نسختها الماضية برصيد 11 ميدالية بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و 5 برونزيات متفوقة على اليابان معقل الكاراتيه في العالم التي احرزت 9 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين و 5 برونزيات .