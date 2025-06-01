شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز لا يعرف طريق الشباك فى إياب نهائى أفريقيا أمام الأندية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 يونيو 2025 11:45 ص

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز نظيره صن داونز الجنوب أفريقي فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، فى "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في مباراة يتنافس فيها الفريقان على حصد اللقب.

ولم يسجل صن داونز أى هدف فى مباريات الإياب النهائية خارج أرضه فى نسختي 2001 (ضد الأهلي 3-0) و2016 (ضد الزمالك 1-0).

في حال الخسارة، سيصبح صن داونز أول فريق جنوب أفريقي يخسر نهائيين في دوري الأبطال.

لم يُهزم صن داونز فى آخر 10 مباريات له أمام الأندية المصرية (4 انتصارات، 6 تعادلات)، ولم يخسر في آخر أربع زيارات له إلى مصر (فوزان وتعادلان).

المدرب ميجيل كاردوزو هو ثاني مدرب يقود فريقين مختلفين إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا في موسمين متتاليين (الترجي 2024، صنداونز 2025)، بعد أوسكار فولوني (أسيك 1998، الرجاء 1999).

في حال فوز صن داونز، سيكون أول فريق يحرز اللقب منذ الأهلي عام 2012 رغم عدم فوزه بمباراة الذهاب على أرضه.

منذ 2012، فشلت خمسة أندية في التتويج باللقب بعد أن تعادلت أو خسرت على أرضها في الذهاب، من بينها الوداد في 2019.

ويتولى إدارة مباراة الاياب بين بيراميدز وصن داونز الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز أكثر من 19 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ليكون رابع أعلى نادٍ أفريقي من حيث القيمة.

ونجح بيراميدز فى تحقيق أول ألقابه بحصد كأس مصر، بجانب بلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية واحتلال المركز الثاني في الدوري المصري لثلاثة مواسم متتالية.

ويُراهن بيراميدز على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا. كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.