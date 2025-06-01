شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد الثقة فى إبراهيم فخر الدين بالقيادة الفنية لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادى الأهلى على تجديد الثقة فى إبراهيم فخر الدين المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة لاستكمال المهمة فى الموسم المقبل.

يأتى تجديد الثقة فى فخر الدين فى ظل حصول الفريق الموسم المنقضى علي الدوري والسوبر المحلي قبل خسارة لقب أفريقيا أمام الزمالك في النسخة التي أقيمت في نيجيريا.

ومن المقرر أن يسلم فخر الدين إدارة النشاط الرياضى برئاسة خالد العوضى طلبات الموسم الجديد من حيث الصفقات الجديدة والراحلين، خاصة فى ظل وضع ضوابط من قبل الاتحاد تفيد بأن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني فى الترتيب بالدوري لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادي) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط.