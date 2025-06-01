شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض عرضاً قطرياً لضم طاهر محمد طاهر فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة رحيل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق إلى الدوري القطري خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تلقى اللاعب عرضاً مُغرياً من الدوري القطري للانتقال إلى صفوفه.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات بين طاهر وبين أحد الأندية القطرية بجانب عروض أخرى من الخليج، لكن العرض القطري كان الأكثر جدية.

من جانبه، رفض مسئولو الأهلي فكرة الاستغناء عن طاهر فى الوقت الحالي بعدما أصبح أحد اللاعبين المؤثرين مع الفريق، ورغم الزحمة التي يعاني منها الفريق حالياً في مركز الجناح إلا أن الأهلي تمسك ببقاء اللاعب.

من ناحية أخرى، بدأ الأهلي تدريباته أمس، السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ‏التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.‏

وقاد الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني الجديد، مرانه الأول برفقة طاقمه المعاون، حيث عقد محاضرة للاعبين للحديث عن المرحلة ‏القادمة، ومناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمشاركة بقوة في المونديال.‏

أدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة تحت إشراف ميجيل بيبيير المعد البدني، بينما قاد خوان خوسيه مرانًا قويًّا لحراس المرمى، قبل أن ‏يؤدي الجميع فقرات خططية متنوعة.‏

وعاد الإهلي لاستئناف تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة عقب الفوز على فاركو بسداسية نظيفة، وحسم لقب بطولة الدوري ‏الممتاز للمرة الـ45 في تاريخ النادي.‏