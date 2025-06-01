شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز.. فتحى وعادل وماييلى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد؛ لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بيراميدز ضد ماميلودي صن دوانز فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام صن داونز مكوناً من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي. خط الوسط: أحمد عاطف "قطة" - وليد الكرتي - بلاتي توريه. خط الهجوم: فيستون مايلي - إبراهيم عادل - ومصطفى فتحي.

يتولى إدارة مباراة الإياب بين بيراميدز وصن داونز الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.

وتعد مباراة اليوم المواجهة الثامنة التي تجمع بيراميدز بأندية جنوب أفريقيا، حيث سبق أن واجه 3 أندية من جنوب أفريقيا من قبل في 7 لقاءات، نجح في الفوز في مباراة وخسر مباراتين وتعادل في 4 مواجهات.

ويخوض بيراميدز نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح خامس فريق مصري يبلغ النهائي بعد الإسماعيلي، وغزل المحلة، والأهلي، والزمالك.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.