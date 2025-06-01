شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الزمالك أصبح مميزا مع أيمن الرمادى ولو قادر على التغيير يستمر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن شكل فريق الزمالك أصبح مختلفاً فى وجود أيمن الرمادى على رأس القيادة الفنية، مشيرا إلى أن الفريق أنهى الموسم بشكل مميز فى مباراته أمام فاركو بختام المسابقة.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سورت إف إم، إذا أيمن الرمادى قادر على التغيير فى فريق الزمالك يستمر خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق أصبح شكله جيد.

وحقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل فى الدقيقة 26 محمد شحاتة هدف التقدم للزمالك بقذيفة من خارج منطقة الجزاء، فى مرمي محمد نديم، وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع كاد شحاتة أن يسجل الهدف الثاني لولا تدخل القائم.

وفى الشوط الثانى سجل محمد السيد هدف الهدف الثانى للفارس الأبيض بعد كرة عرضية "هدية" من محمود شيكابالا فى الدقيقة 59.

بهذه النتيجة إختتم الزمالك الموسم فى المركز الثالث برصيد 47 نقطة، فيما يأتى فاركو فى المركز السابع برصيد 32 نقطة.