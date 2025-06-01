شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 يونيو 2025 10:18 ص

بدأ محمد شكري الظهير الأيسر لسيراميكا إجراءات استخراج تأشيرة دخول الولايات المتحدة الامريكية تمهيداً للسفر مع بعثة الاهلى للمشاركة فى كأس العالم للأندية منتصف يونيو الجاري.

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع محمد شكرى فى إطار تدعيم صفوفه استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وتوصل الأهلي إلى اتفاق مبدئي مع سيراميكا على ضم محمد شكري، ويتبقى فقط بعض الرتوش البسيطة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

عرض الأهلى دفع مبلغ 25 مليون جنيه لإتمام الصفقة، فيما يتمسك سيراميكا بالحصول على مبلغ 35 مليون جنيه مصري، مع إمكانية إعارة أحد لاعبي الأهلي إلى سيراميكا كجزء من الاتفاق.

ويسعى الأهلي لتدعيم الجبهة اليسرى بعد تأكد رحيل الثنائي علي معلول ويحيى عطية الله، ويُعتبر محمد شكري خيارًا مثاليًا نظرًا لخبرته السابقة مع الفريق وتألقه في الدوري المحلي.