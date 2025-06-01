شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن انضمام أحمد بيكهام للأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الإعلامى أحمد شوبير انضمام أحمد بيكهام لاعب سيراميكا للنادي الأهلي رسميا على سبيل الإعارة لمدة موسم، للمشاركة مع الفريق فى كأس العالم للأندية.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، "رحيل علي معلول وعمرو السولية أمر صعب جدا على جمهور النادي الأهلي، وهناك لاعبون آخرون أو 3 سيرحلون عن القلعة الحمراء".

وأضاف شوبير، "ريفيرو صدم لاعبي الأهلي في أول تعارف، حيث وجدوه يعرف كل شىء يخص الملعب عن كل لاعب".