شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن انضمام أحمد بيكهام للأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأحد، 01 يونيو 2025 10:07 ص
أعلن الإعلامى أحمد شوبير انضمام أحمد بيكهام لاعب سيراميكا للنادي الأهلي رسميا على سبيل الإعارة لمدة موسم، للمشاركة مع الفريق فى كأس العالم للأندية.
وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، "رحيل علي معلول وعمرو السولية أمر صعب جدا على جمهور النادي الأهلي، وهناك لاعبون آخرون أو 3 سيرحلون عن القلعة الحمراء".
وأضاف شوبير، "ريفيرو صدم لاعبي الأهلي في أول تعارف، حيث وجدوه يعرف كل شىء يخص الملعب عن كل لاعب".
من جهته، يفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم، الأحد الأول من يونيو، باب التعاقدات للفرق الـ32 المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 14 يونيو الجاري.
ويتعلق الأمر بالاتحادات الوطنية للدول العشرين التالية: الأرجنتين، النمسا، البرازيل، مصر، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، جمهورية كوريا، المكسيك، المغرب، نيوزيلندا، البرتغال، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، إسبانيا، تونس، الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.
وتشهد بطولة كأس العالم للأندية مشاركة النادي الأهلي الذي يستهل مشواره في المونديال بمواجهة جماهيرية كبيرة أمام إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يلتقي بفريقي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي ضمن منافسات دور المجموعات.
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