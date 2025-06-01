شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز على أعتاب إنجاز تاريخي.. فرصة لتتويج رابع نادٍ مصري بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقف نادي بيراميدز على أعتاب فرصة ذهبية لكتابة اسمه بأحرف من نور فى سجلات كرة القدم الأفريقية، ويتطلع ليصبح رابع نادٍ مصري يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض بيراميدز مباراة صن داونز فى الثامنة مساء اليوم الأحد فى إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا، ما يعزز فرص الفريق السماوى فى حسم اللقب القاري الاول فى تاريخه.

ففي حال تحقيق هذا الإنجاز سيضع بيراميدز ومصر ككل معيارًا جديدًا للقارة السمراء، ويُعد كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي الأندية المصرية الثلاثة التي سبق لها التتويج باللقب الأغلى في أفريقيا، إذا ما انضم بيراميدز إلى هذه القائمة المرموقة، فإن مصر ستكون أول دولة على الإطلاق يُتوّج منها أربعة أندية مختلفة بالبطولة.

بالنظر إلى حقبة دوري أبطال أفريقيا بشكلها الحالي (منذ عام 1997)، فإن فوز بيراميدز باللقب سيجعل مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك ثلاثة أبطال مختلفين (الأهلي، الزمالك، وبيراميدز) في هذه الحقبة، وهو ما يتجاوز أي بلد أفريقي آخر.

هذا الإنجاز المرتقب لا يعكس فقط قوة الأندية المصرية وتنافسيتها، بل يؤكد أيضًا على الهيمنة الكروية لمصر على مستوى القارة الأفريقية.