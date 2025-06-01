شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين نهائي أبطال أفريقيا بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أنهت الأجهزة الأمنية استعداداتها لتأمين واحدة من أهم مباريات الموسم الكروي في القارة السمراء، حيث يستضيف استاد الدفاع الجوي مساء اليوم لقاء الإياب الحاسم بين بيراميدز المصري وصن داونز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأطقم الأمنية التابعة للمجموعة الإفريقية انتشرت بكثافة لتأمين مداخل ومخارج الاستاد، وتشكيل فرق مخصصة لتسهيل دخول الجماهير، وضمان عدم اصطحاب أي ممنوعات وعلى رأسها الشماريخ التي يحظر دخولها تمامًا إلى المدرجات.

كما تم تخصيص عناصر خاصة لتأمين ممرات دخول وخروج اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني والتحكيمي، مع رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي طارئ، بما يضمن خروج المباراة في أجواء رياضية آمنة تعكس مكانة مصر التنظيمية على مستوى القارة.

المواجهة المرتقبة تحمل آمالًا كبيرة لفريق بيراميدز، الذي يقف اليوم على أعتاب إنجاز غير مسبوق بالتتويج بلقبه الأول في البطولة الأقوى على مستوى الأندية الأفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، أعطت بيراميدز دفعة معنوية كبيرة، خاصة بعد أن سجل الفريق المصري هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من اللقاء، ما يمنحه أفضلية نسبية في لقاء العودة على أرضه ووسط جماهيره.

وإذا تحقق الفوز لبيراميدز، سيكون أول فريق مصري خارج الثلاثي الأهلي والزمالك والإسماعيلي يحصد اللقب القاري، ليكتب اسمه في سجل الشرف الأفريقي، ويكسر احتكار الكبار، ويمنح البطولة نكهة جديدة طال انتظارها.