شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تستبعد معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "الباب" فى احتفالية الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استبعدت رابطة الأندية المصرية المحترفة معاقبة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بعد واقعة فتح الباب المؤدي إلى الملعب فى احتفالية تتويج الفريق الأحمر بدرع الدوري، عقب مباراة فاركو الأخيرة للأهلي فى المسابقة.

وكشف مسئولو الرابطة أن الواقعة تمت خارج المستطيل الأخضر ولم يتضمنها شريط المباراة الأصلي، كما لم يذكرها مراقب المباراة في تقريره، لذا من الصعب توقيع عقوبة على اللاعب بسبب هذه الواقعة.

وانتشر فيديو عقب احتفالية الأهلي بدرع الدوري يظهر خلاله إمام عاشور وهو يشتبك مع أحد أفراد أمن الملعب لفتح الباب المؤدي للمستطيل الأخضر، قبل أن يستطيع اللاعب فتح الباب بالقوة.