شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب حسام عبد المجيد بإحضار عروض الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطالب إدارة الزمالك حسام عبد المجيد مدافع الفريق بتقديم العروض الخارجية بشكل رسمي من أجل البت فيها وحسم مصيره، في ظل رغبة اللاعب في الاحتراف الخارجي.

وتلقى حسام عبد المجيد عروضًا جدية من أندية سيسكا موسكو وزينيت سانت بطرسبرج بالدورى الروسى، كما أن هناك ناديا آخر بالدورى البلجيكى أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويقوم حسام عبد المجيد في الوقت الحالي بالمفاضلة بين تلك العروض من أجل الوقوف على أفضلها قبل أن يتم تقديمه لنادى الزمالك للحصول على الضوء الأخضر للخروج إلى الاحتراف الخارجي.

ويرغب مسئولو الزمالك في تعديل وتمديد تعاقد حسام عبد المجيد، حيث إن عقد اللاعب ينتهى بنهاية موسم 2027، إلا أن الإدارة ترى ضرورة تمديد التعاقد لوقت أكبر في ظل التطور الكبير الذى ظهر به اللاعب في الفترة الأخيرة، وضعف المقابل المادى الذى يحصل عليه حاليًا وهو ما لا يتماشى مع إمكانياته وعطاءه داخل الملعب، إلا أن اللاعب طلب تأجيل هذا الملف لحين دراسة عروض الاحتراف الخارجي وحسم مصيره في المرحلة المقبلة.