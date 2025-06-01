شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن تطبيق معايير "مكافحة المنشطات" فى المسابقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، إيمان جمعة مدير المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ، تناول الاجتماع آليات تطبيق معايير المنظمة فى المسابقات وكذلك خطة المنظمة لتوعية اللاعبين والمدربين بالمحظورات من الأدوية أثناء وخارج المنافسات الرياضية.

وتم مناقشة آلية تحصيل اشتراكات أندية القسم الاول للمنظمة للوفاء بدورها فى سحب العينات و اظهار النتائج وفق القواعد المعتمدة.

على صعيد متصل، يبدأ اليوم الأحد القيد الاستثنائي للنادي الأهلي نظرا لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه أمس برئاسة هاني أبو ريدة بفتح القيد استعدادا لكأس العالم.

ومن المقرر أن تبدأ فترة القيد الاستثنائية اليوم الأحد 1 يونيو وتستمر حتى 10 من الشهر نفسه، وذلك وفقاً للحد الأقصى المعتمد فى لوائح البطولة، ويكون عدد اللاعبين الأجانب بينهم وفقاً لقواعد الاتحاد الدولي للأندية المشاركة فيها.

وتضمن القرار أن يعود النادي الأهلي لقواعد القيد المحلية فور انتهاء مشاركته فى البطولة.