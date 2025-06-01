شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه صن داونز فى ليلة تحقيق حلم التتويج بالأميرة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز نظيره صن داونز، في الثامنة مساء اليوم، الأحد، في "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في مباراة يتنافس فيها الفريقان على حصد اللقب، لا سيما أن حظوظ الفريق السماوي أصبحت أكبر بعد تسجيل هدف التعادل في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا في الوقت القاتل، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1، ما يجعل بيراميدز أمام فرصة ذهبية للتتويج بدوري أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه. ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً، يليه الزمالك، بالإضافة إلى الإسماعيلي كأول فريق عربي يتوَّج بالبطولة.

ويتولى إدارة مباراة الإياب بين بيراميدز وصن داونز الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين، بينما يتولى تقنية الفيديو الحكم باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.

من جهته رسم الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، خطة عبور صن داونز والقبض على الأميرة السمراء، حيث استقر المدرب على الدفع بالقوة الضاربة الهجومية، خاصة فى ظل استعادة الفريق لجهود مصطفى فتحي، أحد أهم العناصر الهجومية للفريق السماوي، والذي غاب عن مواجهتي صن داونز في الذهاب وسيراميكا في ختام الدوري بسبب الإصابة، وأصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة مع فريقه في لقاء العودة أمام الفريق الجنوب أفريقي.

كما يعمل يورتشيتش على تأمين الدفاع بشكل محكم، خاصة في ظل رغبة صن داونز في تسجيل هدف في شباك أحمد الشناوي، وهو ما يسعى المدير الفني لبيراميدز إلى منعه طوال شوطي المباراة، مع استغلال اندفاع صن داونز والعمل على تسجيل أكثر من هدف في مرماهم لقتل المباراة.

وعلى الجانب الآخر، أكد ميجيل كاردوزو، المدير الفني لفريق صن داونز، ثقته في لاعبي فريقه وقدرتهم على تحقيق الفوز على بيراميدز في القاهرة، وطلب من لاعبيه السعي منذ الدقيقة الأولى في المباراة لتسجيل هدف في مرمى الفريق السماوي من أجل إحباطهم والسيطرة على مجريات المباراة والتحكم في إيقاعها.