شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى اليوم لحسم لقب سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 يونيو 2025 07:45 ص

تقام اليوم الأحد، خامس مباريات الدور النهائي ببطولة دوري السوبر لكرة السلة 2024/2025، بين الاتحاد السكندري والنادي الأهلي والحاسمة لبطل سوبر السلة لهذا الموسم.

ويقام الدور النهائي بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة الشباب والرياضة في السادس من أكتوبر.

وتشير نتيجة السلسلة إلى تعادل الاتحاد والأهلى بنتيجة 2-2 حيث أنهى الاتحاد السكندري المباراة الأولى لصالحه بنتيجة 83/73، بينما فاز الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 88/76 ثم فاز الاتحاد فى الجولة الثالثة بنتيجة 73-76 لينهى الأهلي المباراة الرابعة بنتيجة 75-71

وحال فوز الاتحاد السكندرى يتوج رسميا بلقب دورى سوبر السلة ، بينما فوز الأهلي يجعله يتوج بالبطولة.

وتأهل الأهلي للدور النهائي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/2، في سلسلة نصف النهائي، بينما تأهل الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج بنتيجة 3/1، في نصف النهائي الآخر.