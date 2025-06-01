شكرا لقرائتكم خبر عن الجمل يرفض الراحة مع إنبى استعدادا لمواجهة البنك فى نصف نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يواصل حمزة الجمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى الاستعداد لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وطالب الجمل لاعبي الفريق البترولى بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تمكنهم من الصعود إلى المباراة النهائية لكأس عاصمة مصر،ودخول مباراة العودة بإريحية قوية.

فى سياق مختلف، يعود محمد حمدى لاعب إنبي المعار إلى صفوف الزمالك لصفوف الفريق البترولى فى أخر الموسم، بعد نهاية إعارته، وبالتحديد بعد مباراة نهائى كأس مصر أمام بيراميدز،وهى فترة انتهاء الموسم الكروي،ليكون اللاعب من حق النادي البترولي.

وأبلغ أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى محمد حمدى بالعودة إلى صفوف الفريق البترولى بعد نهاية الموسم،وعدم تجديد إعارته إلى القلعة البيضاء، خاصة أن هناك رغبة لدى النادى البترولى فى تسويق اللاعب بداية من الموسم الجديد بعد عدم حصوله على فرصة داخل الفريق الأبيض.

وتأتى رغبة نادى إنبى فى استعادة محمد حمدى فى الوقت الذى لم يطلب فيه مسئولو نادى الزمالك من نظرائهم فى النادى البترولى تجديد إعارة اللاعب مرة أخري،حيث سيتم عقد جلسة بين الطرفين فى نهاية الموسم الكروي لإنهاء الأمور المالية بينهما وتنفيذ بنود التعاقد بين الطرفين.