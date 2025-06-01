شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم الأحد فى نهائى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بيراميدزضد ماميلودي صن دوانز فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن أهم المعلومات عن النهائى المرتقب..

1_ حكم مباراة بيراميدز وصن داونز

يتولى إدارة مباراة الإياب بين بيراميدز وصن داونز الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.

2_مشوار بيراميدز في دورى أبطال أفريقيا

الدور التمهيدي الأول: فاز بيراميدز علي نادي جيه كيه يو الزنجباري 6-0 ذهاباً و3-1 إيابا.

الدور التمهيدي الثاني: التعادل مع الجيش الرواندي 1-1 في مباراة الذهاب، الفوز في لقاء العودة على الجيش الرواندي 3-1.

دور المجموعات، بدأ بيراميدز المجموعات بالفوز على ساجرادا اسبيرانسا 5 /1، ثم التعادل مع دجوليبا سلبيا، قبل أن يخسر من الترجى في تونس بثنائية نظيفة، ورد بيراميدز بالفوز على الترجى 2 /1 في القاهرة، قبل الفوز على ساجرادا اسبيرانسا بهدف نظيف، ويختتم دور المجموعات باكتساح دجوليبا بسداسية نظيفة.

ربع النهائي: فاز في الذهاب على الجيش الملكي المغربي 4-1، قبل أن يخسر في الإياب أمام الجيش الملكي المغربي 2-0.

نصف النهائي: تعادل في الذهاب أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي 0-0، فاز في الإياب على أورلاندو بايرتس 3-2.

ذهاب النهائى : تعادل مع صن داونز 1-1 فى بريتوريا.

3_ تاريخ بيراميدز أمام أندية جنوب أفريقيا

وتعد مباراة اليوم المواجهة الثامنة التي تجمع بيراميدز بأندية جنوب أفريقيا، حيث سبق أن واجه 3 أندية من جنوب أفريقيا من قبل في 7 لقاءات، نجح في الفوز في مباراة وخسر مباراتين وتعادل في 4 مواجهات.

4_ بيراميدز خامس فريق مصري فى النهائى الافريقى

يخوض بيراميدز نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح خامس فريق مصري يبلغ النهائي بعد الإسماعيلي، وغزل المحلة، والأهلي، والزمالك.