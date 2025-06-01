شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الدوري الجديد على مائدة الجبلاية.. وينتهي 25 مايو 2026 والان مع تفاصيل الخبر

قام مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة بتسليم اتحاد الكرة التصور النهائي لشكل ونظام مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد، وذلك قبل الاجتماع مع رؤساء الأندية غدا، الاثنين، لمناقشة ترتيبات الموسم الجديد.

ويتضمن التصور شكل الدوري فى الموسم الجديد 2025-2026، ونظام الهبوط، بعدما قررت رابطة الأندية المصرية في اجتماعها الأخير إلغاء الهبوط فى الموسم الحالي 2024-2025، مع الإبقاء على نظام المسابقة كما هو.

ووفقا لتصور الرابطة، سيقام الدوري الجديد في موسم 2025-2026 من مرحلتين، الأولى من دور واحد والمرحلة الثانية تكون على مجموعتين، الأولى من 7 أندية يتنافسون على لقب الدوري، والثانية تضم 14 ناديًا يتنافسون على الهبوط".

ومن المقرر أن يهبط 4 أندية من الدوري للقسم الثاني، ويصعد 3 أندية، ويتدرج هذا في المواسم حتى نصل إلى 18 فريق، ومن المقرر أن يبدأ الدوري في الموسم الجديد في أغسطس المقبل على أن ينتهي في 25 مايو 2026.