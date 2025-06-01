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يد الزمالك يبحث عن تدعيم مركز الدائرة بعد إصابة محمد طارق

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يد الزمالك يبحث عن تدعيم مركز الدائرة بعد إصابة محمد طارق

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأحد، 01 يونيو 2025 04:30 ص

يبحث مسئولو نادى الزمالك عن دعم مركز الدائرة فى صفوف فريق رجال كرة اليد بالموسم الجديد، فى ظل إصابة محمد طارق بالرباط الصليبى، ويوسف عزو بجزع فى الرباط الخارجى للركبة.

ومن المقرر أن تتسبب هذه الإصابة فى غياب الثنائى فترة عن الفريق، حتى استقر مسئولو النادى على دعم مركز الدائرى فى ظل عدم تواجد سوى شادى خليل.

وأصبح حسين زكى نجم الزمالك لكرة اليد و المدير الفنى السابق للفريق مرشحا بقوة للقيادة الفنية للفريق الأول للرجال خلال الموسمالمقبل بعد رحيل المدير الفنى فرناندو باربيتيو مؤخرا عقب خسارة السوبر الأفريقى الخروج من نصف النهائى أمام الأهلى .

ويبدو أن مجلس الزمالك يفكر فى عودة المدرسة المصرية للقيادة الفنية للفريق، خاصة أن نجاحات الزمالك فى كرة اليد كانت على يد مدربين مصريين، أمثال أيمن صلاح وحسن زكى وباسم السبكى ومدى أبو المجد.

وخسر الزمالك مؤخرا لقبى كأس السوبر أمام الأهلى بالخروج من نصف النهائى، والكؤووس الأفريقية من الأحمر أيضا فى النهائى بنتيجة 31- 28.

وتسعى إدارة نادى الزمالك لاستعادة انتصارات كرة اليد بغربلة فى الفريق على صعيد تجديد اللاعبين أو الصفقات الجديدة من أجل تصحيح الأوضاع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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