شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك يبحث عن تدعيم مركز الدائرة بعد إصابة محمد طارق والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 يونيو 2025 04:30 ص

يبحث مسئولو نادى الزمالك عن دعم مركز الدائرة فى صفوف فريق رجال كرة اليد بالموسم الجديد، فى ظل إصابة محمد طارق بالرباط الصليبى، ويوسف عزو بجزع فى الرباط الخارجى للركبة.

ومن المقرر أن تتسبب هذه الإصابة فى غياب الثنائى فترة عن الفريق، حتى استقر مسئولو النادى على دعم مركز الدائرى فى ظل عدم تواجد سوى شادى خليل.

وأصبح حسين زكى نجم الزمالك لكرة اليد و المدير الفنى السابق للفريق مرشحا بقوة للقيادة الفنية للفريق الأول للرجال خلال الموسمالمقبل بعد رحيل المدير الفنى فرناندو باربيتيو مؤخرا عقب خسارة السوبر الأفريقى الخروج من نصف النهائى أمام الأهلى .

ويبدو أن مجلس الزمالك يفكر فى عودة المدرسة المصرية للقيادة الفنية للفريق، خاصة أن نجاحات الزمالك فى كرة اليد كانت على يد مدربين مصريين، أمثال أيمن صلاح وحسن زكى وباسم السبكى ومدى أبو المجد.

وخسر الزمالك مؤخرا لقبى كأس السوبر أمام الأهلى بالخروج من نصف النهائى، والكؤووس الأفريقية من الأحمر أيضا فى النهائى بنتيجة 31- 28.

وتسعى إدارة نادى الزمالك لاستعادة انتصارات كرة اليد بغربلة فى الفريق على صعيد تجديد اللاعبين أو الصفقات الجديدة من أجل تصحيح الأوضاع.