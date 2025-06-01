دوري أبطال أوروبا: احتفالات صاخبة في باريس بعدد تتويج سان جرمان باللقب

الرياص - اسماء السيد - باريس : خرج آلاف من مشجعي باريس سان جرمان إلى شوارع العاصمة الفرنسية السبت للاحتفال بفوز ناديهم بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه، لكن الشرطة اشتبكت مع بعض مثيري الشغب.

بينما احتفل غالبية المشجعين بسلام، أفادت شرطة باريس باندلاع مناوشات بين المشجعين بالقرب من شارع الشانزليزيه في المدينة وملعب بارك دي برانس، حيث تجمع 48 ألف مشجع لمشاهدة فوز باريس سان جرمان على إنتر ميلان الايطالي 5 0 في المباراة النهائية في ميونيخ على شاشات عملاقة.

وأفادت شرطة باريس بأن الضباط احتجزوا 131 شخصا، معظمهم بتهمة حيازة ألعاب نارية.

وشاهد صحافيو وكالة فرانس برس الشرطة وهي تستخدم مدفع مياه لمنع حشد من الوصول إلى قوس النصر.

وقالت الشرطة في بيان "كان مثيرو الشغب في الشانزليزيه يسعون إلى إثارة حوادث، واشتبكوا مرارا مع الشرطة بإلقاء ألعاب نارية كبيرة وأشياء أخرى".

ومع ذلك، عبّر المشجعون في الغالب عن فرحتهم بالغناء والرقص في الشوارع، وأطلقت السيارات العنان لأبواقها، بعد فوز فريقهم باللقب الأغلى للأندية لأول مرة في تاريخه.

وقال كليمان، أحد مشجعي باريس سان جرمان البالغ من العمر 20 عاما "إنه فوز رائع ومستحق! لدينا أغنية تتحدث عن معاناتنا، ولم يكن الأمر سهلا دائما. لكننا استعدنا ثقتنا هذا العام بفريق بلا نجوم".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيستضيف الفريق الأحد لتهنئته، وفقا لمكتبه.

وكتب في رسالة منفصلة على حسابه في منصة "إكس": "يوم مجيد لباريس سان جرمان. "برافو، كلنا فخورون. باريس عاصمة أوروبا الليلة".

وأشادت عمدة باريس آن هيدالغو بهذا الفوز ووصفته بأنه "تاريخي".