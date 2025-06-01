شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يضع برنامجا بدنيا لتجهيز تريزيجيه للمشاركة مع الأهلي بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

وضع الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادى الاهلى برنامجا بدنيا لتجهيز العائد لصفوف المارد الأحمر محمود حسن تريزيجيه بعد انتظامه فى تدريبات الفريق الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة، ضمن التحضيرات المكثفة استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وكان تريزيجيه قد حصل على راحة سلبية بعد انتهاء موسمه مع الريان القطري ، قبل استئناف تدريباته مع الأهلى.

وتأتي عودة تريزيجيه في إطار خطة المدير الفني خوسيه ريبيرو للاعتماد على العناصر الدولية وأصحاب الخبرات خلال المرحلة المقبلة، حيث يراهن الجهاز الفني على قدراته الفنية وخبراته الكبيرة لتقديم الإضافة المطلوبة للفريق.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.