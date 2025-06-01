شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يقرر تسويق محمد حمدى بعد انتهاء مشواره مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى إنبى على تسويق محمد حمدى لاعب الفريق المعار إلى الزمالك خلال الفترة الحالية، وذلك بعد انتهاء مشواره مع القلعة البيضاء في نهاية الموسم عقب مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر لها 5 يونيو المقبل.

ويعود محمد حمدى فى آخر الموسم بعد نهاية إعارته، وبالتحديد بعد مباراة نهائى كأس مصر أمام بيراميدز، وهى فترة انتهاء الموسم الكروي، ليكون اللاعب من حق النادي البترولي.

وأبلغ أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى محمد حمدى بالعودة إلى صفوف الفريق البترولى بعد نهاية الموسم، وعدم تجديد إعارته إلى القلعة البيضاء، خاصة أن هناك رغبة لدى النادى البترولى فى تسويق اللاعب بداية من الموسم الجديد بعد عدم حصوله على فرصة داخل الفريق الأبيض.

وتأتى رغبة نادى إنبى فى استعادة محمد حمدى فى الوقت الذى لم يطلب فيه مسئولو نادى الزمالك من نظرائهم فى النادى البترولى تجديد إعارة اللاعب مرة أخري،حيث سيتم عقد جلسة بين الطرفين فى نهاية الموسم الكروي لإنهاء الأمور المالية بينهما وتنفيذ بنود التعاقد بين الطرفين.