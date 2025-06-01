الامارات | راشد عبدالرحمن: الفريق القوي نفسياً يفوز بالمعارك.. كوزمين أعاد الروح للمنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد مدافع المنتخب الوطني السابق لكرة القدم راشد عبدالرحمن على أن الأنباء الواردة من معسكر الأبيض تدعو إلى التفاؤل قبل مواجهة أوزبكستان الخميس المقبل في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن المدرب الروماني أولاريو كوزمين أعاد الروح من جديد إلى المنتخب الوطني، واختياره لهذه المهمة قرار صائب بنسبة 100%».

وأضاف: «بعيداً عن العناوين الرئيسة التي تمجّد الفوز وتعاقب على الخسارة، يدرك كوزمين أن اللاعب ليس آلة، بل إنسان يمر بتقلبات نفسية تؤثر على عطائه داخل الملعب، لذلك يعمل على خلق بيئة يشعر فيها كل لاعب بالأمان النفسي والدعم غير المشروط، وهذا هو سر نجاحه خلال المحطات التدريبية التي تولاها مع أنديتنا المحلية».

وتابع: «أصبح واضحاً أن اللاعبين شعروا للمرة الأولى بأن هناك مدرّباً يهتم بهم كأفراد، وهذا ما كانوا يفتقدونه بشدة مع المدرب البرتغالي السابق باولو بينتو. أنا مقتنع بأن نتائج الأبيض السابقة في تصفيات كأس العالم لا تتناسب مع الإمكانات العالية للاعبي المنتخب الوطني. لقد شاهدناهم يؤدون بصورة أفضل مع أنديتهم عن المنتخب وهذا يؤكد أن الأزمة كانت نفسية في المقام الأول».

وأكمل راشد عبدالرحمن: «الفريق القوي نفسياً هو من يفوز بالمعارك الصعبة حتى لو كانت قدراته الفنية لا تتجاوز 20%، فلا يمكن لأي فريق أن ينتصر مهما كانت جودة وقدرات لاعبيه والجانب النفسي والمعنوي غائب عنهم».

وقال: «لا أريد أن أخوض في تفاصيل سابقة عن المنتخب الوطني في حقبة باولو بينتو، وطريقة تعامله مع اللاعبين التي كانت واضحة في إهماله لهم وعدم استدعائهم لتشكيلة الفريق لمجرد الخلافات مع بعضهم، رغم أهمية وحاجة الأبيض في الكثير من الأوقات لوجودهم في المباريات. الجميع يعلم تلك الذكريات المؤلمة والتي دفع منتخبنا ثمنها».

وأضاف: «كوزمين بدأ مسيرته مع المنتخب الوطني بطريقة أكثر من رائعة من وجهة نظري، ودعوة اللاعبين للعشاء في أحد المطاعم تؤكد مدى إدراك المدرب للجانب النفسي قبل الجوانب الخططية والتكتيكية داخل أرض الملعب. هو أستاذ في هذا الجانب الإنساني، وهذا سر نجاحه قبل أن يكون مدرباً عبقرياً من الناحية الفنية».

وأكمل: «كوزمين يتشابه مع المدرب الفرنسي الراحل برونو ميتسو، الذي حقق مع المنتخب الوطني لقب (خليجي 2007)، كلاهما ناجح في الجانب النفسي وفي القيادة الفنية. لقد كان ميتسو على قناعة بأن شعور اللاعب بالثقة والراحة هو أقرب طريق للنجاح. لقد كان يُخصص وقتاً لنا للاستماع لا للتوجيه فقط، ويتعامل مع كل لاعب وفقاً لطبيعته النفسية وظروفه الشخصية، لهذا خرج بتجربة ناجحة مع الكرة الإماراتية بشكل عام سواء على صعيد نادي العين أو مع الأبيض».

وحول احتياجات المنتخب الوطني للتأهل لكأس العالم، قال راشد عبدالرحمن: «المنتخب الوطني عانى كثيراً من سلبية كانت واضحة، وأتمنى أن يتم تداركها في المستقبل، تخص الفترات الزمنية القليلة قبل المباريات الرسمية. باعتقادي أن الأبيض يحتاج أوقاتاً أكبر حتى يتعود اللاعبون على بعضهم ويحدث بينهم انسجام في العلاقات، وهو ما سيكون له تأثيره داخل أرضية الملعب. جميعنا يعلم أن هناك عناصر كثيرة دخلت على تشكيلة الأبيض بعد تجنيس مجموعة من اللاعبين، هم بحاجة للتواجد مع بعضهم بعضاً أكبر فترة ممكنة ليتعرفوا أكثر على طباعهم وشخصياتهم. خمسة أيام فقط قبل المباريات لا تكفي لتحقيق هذا الغرض».

وأضاف: «في فتراتنا مع المنتخب الوطني كان كل لاعب يحفظ زميله عن ظهر قلب لمجرد النظر في عينه. كان يُدرك جيداً حالته النفسية ومزاجيته كيف حالها. الفترة الطويلة التي قضيناها معاً علمتنا كل هذه الأمور، فكنا مثل الأشقاء يعرف كل منا هموم ومشكلات الآخر قبل أفراحه وسعادته. منتخبنا بحاجة أن تستمر هذه العلاقة عبر الزمان».

وعن أسباب ضعف قدرات اللاعبين في مركز قلب الدفاع تحديداً خلال السنوات الماضية، أوضح مدافع المنتخب الوطني: «المشكلة جزء منها يتعلق بعمل مدرب المنتخب الوطني والجزء الأكبر يتعلق باللاعبين أنفسهم، مع الاعتراف بأننا نملك جودة لاعبين هائلة في هذا المركز، لكن الواضح أن بعضاً من اللاعبين لا يُعيدون مشاهدة المباريات للتعرف إلى أخطائهم ومحاولة العمل على تلافيها في التدريبات، والمثال على ذلك واضح لمدافع الجزيرة خليفة الحمادي، أخطاؤه تقريباً تكاد تكون واحدة، فلا هو عمل على تلافيها ولا المدرب كان مهتماً بتصحيحها رغم أن خليفة الحمادي يملك المقومات التي تجعل منه واحداً من أفضل مدافعي الخليج».

راشد عبدالرحمن:

. كوزمين يدرك أن اللاعب ليس آلة، بل إنسان يمر بتقلبات نفسية تؤثر على عطائه داخل الملعب.

. اللاعبون شعروا للمرة الأولى بأن هناك مدرباً يهتم بهم كأفراد، وهذا ما كانوا يفتقدونه مع بينتو.