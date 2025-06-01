الامارات | «الشارقة للألعاب الفردية» يرفع كأس الاتحاد للكاراتيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج فريق نادي الشارقة الرياضي للألعاب الفردية، بطلاً لكأس الاتحاد للكاراتيه في منافسات الفرق الرجال لـ«الكاتا» و«الكوميتيه»، بحصوله على المركز الأول في كلتا المنافستين، أول من أمس، على صالة نادي الشارقة (فرع الحزانة).

وتم في ختام المنافسات، تتويج الأندية الحاصلة على درع التفوق العام الأكثر حصداً للألقاب والنقاط على مدار الموسم، وذهب لقب فئات الإناث لنادي الشارقة الرياضي للمرأة بإجمالي 446 نقطة، وحصل الشارقة الرياضي للألعاب الفردية على درع التفوق للذكور برقم قياسي (1007 نقاط).

وأسفرت نتائج كأس الاتحاد لمسابقة «كاتا» الرجال عن صدارة لاعبي الشارقة للألعاب الفردية، على حساب الذيد الذي حل لاعبوه في المركز الثاني، وشرطة دبي ثالثاً.

وتكرر المشهد على صعيد منافسات (الكوميتيه رجال)، بحصول الشارقة للألعاب الفردية على المركز الأول، والذيد ثانياً، وشرطة دبي ثالثاً.

وتخللت مراسم التتويج تكريم الأجهزة الفنية التي قادت أنديتها إلى منصات التتويج، إذ ذهب لقب الأجهزة الفنية الأكثر تميزاً للإناث لنادي الشارقة الرياضي للمرأة، تلاه شباب الأهلي، ثم شرطة دبي، فيما ذهب لقب الأجهزة الفنية الأكثر تميزاً للذكور لنادي الشارقة الرياضي للألعاب الفردية، وجاء شباب الأهلي ثانياً، والذيد ثالثاً.