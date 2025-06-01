الامارات | حارس الزمالك السابق مدرباً لدبا الحصن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل المدرب المصري طارق السيد عبدالغفار لمحطته التدريبية السابعة في الأندية الإماراتية عندما وقع رسمياً لقيادة فريق دبا الحصن في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، خلفاً للمدرب الوطني حسن العبدولي الذي لم يتمكن من بقاء الفريق في دوري أدنوك للمحترفين الموسم المنصرم.

وعبر طارق السيد لـ«الإمارات اليوم» عن سعادته بالاستمرار في العمل التدريبي في الأندية الإماراتية، مشدداً على أن طموحه قيادة دبا الحصن لتحقيق رؤيته الفنية وتحقيق أفضل النتائج والانتصارات وإسعاد جمهوره، واصفاً دبا الحصن بأنه نادٍ كبير ومميز.

وقال: «كل الشكر والتقدير لإدارة دبا الحصن لثقتها الغالية، وطموحنا بناء فريق قوي يمكنه المنافسة بشكل كبير في الموسم المقبل».

وسبق لحارس مرمى الزمالك السابق طارق السيد العمل مدرباً للفريق الأول في أندية العربي والجزيرة الحمراء والبطائح والحمرية، ودبا الحصن في الموسم قبل المنصرم، بينما درب نادي الإمارات (الصقور) فترة محدودة قبل أن يغادره ويتفرغ لنيل شهادة المحترفين في التدريب.

ويحسب للمدرب طارق السيد قيادة دبا الحصن للتأهل لدوري أدنوك للمحترفين في الموسم 2023-2024، عندما حل ثانياً برفقة العروبة، بينما نجح في قيادة فريق دبا الفجيرة للصعود لدوري المحترفين في الموسم 2011-2012.