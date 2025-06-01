الامارات | 5 نجوم يتصدرون بطولة دبي المفتوحة للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت الجولة الرابعة من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج في نسختها الـ25، المقامة في نادي دبي للشطرنج والثقافة، بصدارة خمسة لاعبين برصيد 3.5 نقاط من أربع جولات.

وحضر التعادل على الطاولة الأولى بين الأستاذين الدوليين الكبيرين الأذربيجاني محمد مرادلي «بطل النسخة الماضية»، والروسي ألكسي غريبنيف، ليستفيد ثلاثة لاعبين آخرين باللحاق بهما بصدارة البطولة، في مقدمتهم المصنف الأول في البطولة الأستاذ الدولي الكبير نيهال سيرين، بعد فوزه على بيرخوف يائير، والأستاذ الدولي روهيث كريشنا، بعد فوزه على مواطنه الهندي إنيان بويا، وكذلك الأستاذ الدولي الكبير بهاراث بفوزه على مواطنه إيلامبارث.

وعلى صعيد لاعبي الإمارات، فقد حقق بطل العرب عمران الحوسني تعادله الثالث في البطولة أمام الأستاذ الدولي من أندورا سامويل تيموتي.

أمّا منافسات «فئة ب»، فشهدت انفراد لاعبين بصدارة البطولة بالعلامة الكاملة بعد نهاية الجولة الرابعة، وهما أستاذ الاتحاد الدولي الإيراني مهدي نيكوكار، بعد فوزه على الصيني زهانق زهي، وأستاذ الاتحاد الدولي البنغلاديشي رحمان سيد، بفوزه على الهندي فندان ألنكار.

وتُقام البطولة بنظام تسع جولات، وتختتم في الرابع من يونيو، وتصل جوائزها إلى 52 ألف دولار.