الامارات | بيراميدز يحلم بكتابة التاريخ في إفريقيا الليلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقف بيراميدز المصري على بُعد خطوة من دخول تاريخ كرة القدم الإفريقية، عندما يستضيف ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي اليوم (الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات) على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري الأبطال.

ويمتلك الفريق المصري الأفضلية بعدما عاد بالتعادل الإيجابي من خارج أرضه 1-1، إذ يكفيه التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة ليتوج باللقب القاري المرموق للمرة الأولى في تاريخه.

كما يمني النفس في أن يصبح رابع فريق مصري يتوّج باللقب بعد الأهلي (12 مرة)، الزمالك (خمس مرات)، والإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة (1969)، فيما خسر غزل المحلة النهائي مرة واحدة (1974).