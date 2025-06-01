شكرا لقرائتكم خبر عن عامر مستمر فى حراسة مرمى غزل المحلة الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر عامر عامر حارس مرمى فريق غزل المحلة مع الفريق الموسم المقبل، حيث يتبقى في عقد اللاعب موسم واحد فقط، رغم تلقيه بعض العروض للرحيل.

وشارك عامر عامر مع فريق غزل المحلة هذا الموسم في 28 مباراة وخرج بشباك نظيفه في 7 مباريات.

واختتم فريق غزل المحلة مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" بالتعادل الإيجابى مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق في اللقاء الذى جمعهما أمس باستاد المحلة، ضمن الجولة الأخيرة من عمر المجموعة الثانية "المنافسة على الهبوط".

تقدم لفريق الإسماعيلى عن طريق مروان حمدى في الدقيقة 73، بينما إدراك عمرو الجزار هدف التعادل لغزل المحلة في الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 23 محتلا المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الثانية "المنافسة على الهبوط" لبطولة الدورى المصرى الممتاز، بينما يأتى الإسماعيلى فى المركز الثامن بنفس عدد النقاط.