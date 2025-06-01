شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُغلق صفحة الدوري ويبدأ الاستعداد لموقعة بيراميدز فى نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي صفحة مسابقة الدوري الممتاز بشكل نهائي، وذلك بعد خوض الفريق آخر مبارياته في البطولة أمام فاركو، التي جمعتهما أمس السبت، ليُنهي الفارس الأبيض موسمه فى المسابقة المحلية بالمركز الثالث، ورغم التحديات التي واجهها الفريق خلال مشواره بالدوري هذا الموسم، من تغييرات فنية وإصابات متكررة، إلا أن الزمالك نجح في حصد المركز الثالث، مما يؤهله للمشاركة في الكونفيدرالية الأفريقية.

وبدأ الزمالك على الفور التحضير للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر، والمقرر لها الخميس المقبل، حيث يسعى الزمالك للتتويج بالبطولة وإنقاذ موسمه ببطولة محلية تُرضي طموحات جماهيره العريضة.

وقرر الجهاز الفني الدخول في معسكر مغلق قبل موعد المباراة بيومين استعدادًا للنهائي، على أن يشهد المعسكر التركيز على الجوانب الفنية والخططية، بالإضافة إلى رفع المعدلات البدنية وتجنب الإرهاق.

ومن المنتظر أن يشهد النهائي المرتقب صراعًا تكتيكيًا قويًا بين أيمن الرمادي، المدير الفني للزمالك، والكرواتي يورشيتش مدرب بيراميدز، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا كونها تجمع فريقين يمتلكان كوكبة من النجوم، ويطمح كل منهما في رفع الكأس.

في الوقت نفسه، تعمل إدارة النادي على تهيئة الأجواء النفسية والمعنوية للاعبين، وتحفيزهم للفوز بالبطولة، وسط دعم جماهيري متواصل يراهن عليه الفريق كعنصر حاسم في اللقاء.

علي الجانب الآخر، بدأت إدارة الزمالك وضع اللمسات الأخيرة على ملف الراحلين عن صفوف الفريق، في إطار خطة إعادة الهيكلة استعدادًا للموسم الجديد، إلا أن الحسم النهائي للملف تم تأجيله لما بعد مواجهة بيراميدز المرتقبة في نهائي كأس مصر.

وأكد مصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء أن التركيز الكامل حاليًا مُنصب على المباراة النهائية أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أن أي قرارات مصيرية بشأن مستقبل بعض اللاعبين سيتم اتخاذها عقب نهاية اللقاء، وتشهد قائمة الزمالك عددًا من الأسماء التي أصبحت على أعتاب الرحيل، سواء لانتهاء عقودهم بنهاية الموسم، أو لخروجهم من حسابات الجهاز الفني، في ظل تقييم شامل للأداء الفني والبدني للاعبين على مدار الموسم، ويعد عبد الله السعيد ابرز الاسماء المهددة بالرحيل في ظل الخلاف القائم علي تجديد تعاقده، بجانب نبيل عماد دونجا الذي فتحت الادارة الباب امام رحيله، وغيرهم من اللاعبين امثال محمد عاطف ومهاب ياسر ومصطفي الزناري.