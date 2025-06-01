شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: البنك الأهلى حدد 80 مليون جنيه تسعيرة بيع أسامة فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى سيف زاهر أن نادى البنك الأهلى طلب 80 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن أسامة فيصل مهاجم الفريق الكروى، بعد تألقه هذا الموسم، وترددت أسماء كثيرة عن مفاوضات الأندية لضمه.

وقال زاهر في برنامجه ملعب أون على قناة أون سبورت أن مبلغ 80 مليون جنيه لم يعد مبلغ ضخم وأصبحت هذه الأرقام طبيعية وبنسمعها في الانتقالات ، وعادى لما نعرف ان سيراميكا حدد 60 مليون جنيه مقابل بيع محمد شكرى.

وعن بيراميدز ونهائى افريقيا قال زاهر ان السماوى فريق قوى ويضم عدد كبير من النجوم ويقدم موسم استثنائى بالوصول لنهائى دورى ابطال افريقيا ونهائى كأس مصر وحتى اللحظات الأخيرة منافسا على لقب الدورى ومواجهته امام صن داونز سيقف خلفه الجميع من اجل الفوز بالبطولة.

يواجه بيراميدز نظيره صن داونز فى إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا في الثامنة اليوم الأحد باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويتولى إدارة مباراة الاياب بين بيراميدز وصن داونز الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.