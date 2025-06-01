دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يسحق إنتر 5-0 ويتوج للمرة الاولى في تاريخه

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : توّج باريس سان جرمان الفرنسي بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه الكبير على إنتر ميلان الإيطالي 5 0 السبت في المباراة النهائية على ملعب "أليانتس أرينا" في ميونيخ.

وسجل مدافع إنتر السابق الدولي المغربي أشرف حكيمي (13) وديزيريه دويه (20 و63) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (73) والبديل سيني مايولو (87) أهداف باريس سان جرمان الذي عوض خسارته النهائي الأول قبل خمسة أعوام في لشبونة امام بايرن ميونيخ الالماني، وبات ثاني فريق فرنسي يظفر بلقب المسابقة بعد مرسيليا عام 1993 على حساب القطب الثاني لميلانو أيه سي ميلان 1 0 في ميونيخ أيضا ولكن على ملعبه الأولمبي القديم "أولمبياشتاديون".

وحقق سان جرمان الرباعية بعد الثلاثية المحلية (الدوري والكأس وكأس الأبطال)، وسينافس على اللقب الخامس عندما يستهل بعد أسبوعين مشواره في مونديال الأندية في الولايات المتحدة ضمن المجموعة الثانية الى جانب اتلتيكو مدريد الاسباني وبوتافوغو البرازيلي وسياتل ساوندرز الاميركي.

وحقق المدرب الاسباني لويس إنريكي في موسمه الثاني مع النادي، ما فشل في تحقيقه مدربون كبار تناوبوا على تدريب باريس سان جرمان بدءا من الاكثر تتويجا بالمسابقة الايطالي كارلو أنشيلوتي (5 بينها 3 مع ريال مدريد) مرورا بالفرنسي لوران بلان والاسباني أوناي إيمري والالماني توماس توخل والارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والفرنسي كريستوف غالتييه.

ونجح أنريكي في تحقيق الهدف المنشود للملاك القطريون للنادي الباريسي منذ استحواذه على ملكيته عام 2011، وظفر باللقب الثاني في مسيرته كمدرب بعد الاول مع مواطنه برشلونة عام 2015.

في المقابل، فشل إنتر الذي أطاح ببايرن ميونيخ الالماني وبرشلونة الاسباني في ربع ونصف النهائي تواليا، في الفوز بالنهائي الثاني تواليا بعد الاول أمام مانشستر سيتي الانكليزي قبل عامين والرابع في سبع مباريات نهائية تاريخه بعد عامي 1967 أمام سلتيك الاسكتلندي (1 2) و1972 أمام أياكس أمستردام الهولندي (0 2)، فبقي رصيده ثلاثة ألقاب أعوام 1964 على حساب ريال مدريد (3 1) و1965 على حساب بنفيكا البرتغالي (1 0) و2010 على حساب بايرن ميونيخ الالماني (2 0).